CPRH investiga aparecimento de resquícios de óleo na Praia do Paiva

A avaliação preliminar da CPRH constatou que os resquícios de óleo são, possivelmente, de "piche" (Foto: Julio Jacobina/ DP foto)

A Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) está investigando o aparecimento de pequenos resquícios de óleo nas proximidades da Praia do Paiva, localizada no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife.

A investigação foi iniciada após denúncias realizadas no último domingo (20).

Segundo a CPRH, a avaliação preliminar, feita pelos técnicos do Setor de Planejamento de Atendimento Emergência, constatou que os resquícios de óleo são, possivelmente, de “piche”.

A principal hipótese da Agência é que o material tenha sido descartado após a limpeza de um tanque de algum navio que passava na região. A equipe ainda descartou a possibilidade de derramamento em grandes proporções.

O recolhimento do material foi realizado pela Associação Geral Reserva do Paiva e encaminhado à Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho para a realizar o descarte adequado

Por meio de nota, a CPRH ressaltou que segue em contato com as secretarias municipais de meio ambiente para orientar e acompanhar os casos de aparecimento de óleo.

Ainda na nota, a Agência destacou que, em junho deste ano, iniciou a entrega de kits de limpeza de praias.

No primeiro momento, apenas os municípios do Litoral Norte do estado receberam os kits. As cidades do Litoral Sul devem receber o material em agosto.