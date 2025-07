Advogado previdenciarista lança livro com dicas para não cair em golpes do INSS; Saiba quais

De acordo com o advogado especialista em Direito do Trabalho e Previdência, Rômulo Saraiva, os aposentados ainda continuam sendo o público mais assediado pelos criminosos.

Atualmente, o principal interesse dos infratores são os empréstimos consignados, por causa da possibilidade de receber altos valores (Joédson Alves/Agência Brasil)

Os criminosos que aplicam golpes e fraudes contra pessoas que recebem benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) estão desenvolvendo novas modalidades de lesar financeiramente os beneficiários. Essas táticas estão cada vez mais elaboradas e atingem qualquer tipo de perfil, desde aposentados e analfabetos, até pessoas letradas e empresários.

Apesar disso, segundo o advogado especialista em Direito do Trabalho e Previdência, Rômulo Saraiva, o público mais visado pelos criminosos continua sendo os aposentados, por causa da pouca familiaridade com os meios digitais e da baixa escolaridade.

“Os idosos são a camada mais hipervulnerável e mais assediada. Isso acontece porque a maior parte do perfil de quem recebe benefícios previdenciários e assistenciais são pessoas com pouca familiaridade com informática, pouca escolaridade, além de ser muito crédulas. Tudo isso faz com que esse público específico se torne presa fácil para os criminosos,” explica Rômulo Saraiva, autor do livro “Fraudes no INSS”, que será lançado nesta quinta (24), às 18h30, na Livraria Jaqueira, no Bairro do Recife.

Ainda de acordo com o advogado, os constantes vazamentos de dados e a participação de advogados, servidores e médicos nesses esquemas criminosos facilitam a execução de fraudes previdenciárias.

“Antigamente, os criminosos tinham dificuldade de saber dados privados do aposentado. Porém, com tanto vazamento de dados, os criminosos no anonimato compram informações vazadas na internet ou pelo próprio INSS. Todo mês os novos aposentados costumam ser assediados por empresas oferecendo empréstimo. Isso é a prova de que o INSS vaza dados mensalmente, afirma Rômulo Saraiva.

Atualmente, o principal interesse dos infratores são os empréstimos consignados, por causa da possibilidade de receber altos valores. Outros golpes envolvendo bolsa família e benefício de prestação continuada também são alvos dos criminosos.

1 / 3 2 / 3 3 / 3 < >

Novos golpes

Golpe da Cesta Básica

Os criminosos estão identificando quem recebe benefício assistencial e entregam gratuitamente na residência do beneficiário uma “cesta básica” para ajudar nas despesas domésticas.

No final da doação da cesta básica, o entregador pede para tirar uma foto para comprovar que entregou a cesta básica para a pessoa certa.

Porém, a fotografia é na verdade uma biometria facial em conta digital. Com isso, o criminoso abre uma conta bancária e na sequência faz empréstimo consignado.

Golpe da Falsa Portabilidade

Criminosos identificam quem já possui empréstimo consignado e aborda o aposentado prometendo reduzir o valor da parcela, reduzir o número de parcelas ou entregar um troco financeiro na portabilidade.

Embora a portabilidade seja possível entre os bancos, permitindo que um empréstimo seja feito em outra instituição de forma vantajosa, os criminosos usam essa circunstância para enganar aposentados com a promessa de uma portabilidade benéfica.

Porém, ao invés de fazer um novo empréstimo, eles deixam tudo como antes. Além disso, os infratores fazem um novo empréstimo e ainda convencem o aposentado a devolver o dinheiro na conta dos criminosos.

Golpe do Idoso Fictício

Criminosos convencem idosos, que não recebem nenhum benefício do INSS, a receber uma determinada quantia em dinheiro para emprestar os dados e documentos pessoais. Com isso, eles conseguem dar entrada em Benefício Assistencial em nome do idoso de forma fraudulenta, muitas vezes contando com a ajuda de funcionários do INSS.

Saque de familiares depois do falecimento do aposentado

Alguns familiares continuam sacando valores de beneficiários aposentados que já morreram. Isso pode configurar crime de estelionato.

O fato do familiar ter a senha e o cartão do banco, ou mesmo a procuração, não autoriza o saque da aposentadoria após a morte do titular.

Redução na contribuição previdenciária ou no benefício do LOAS

Existem golpes com empresários que prometem reduzir a contribuição previdenciária ou beneficiários do LOAS. Essas pessoas clicam indevidamente em mensagem de SMS ou whatsapp, pois foram ameaçados de perder o benefício caso não atualizasse determinado cadastro, e acabam repassando os dados para os criminosos.

Orientações e dicas

Não clique em links recebidos por SMS e WhatsApp

Não compartilhe a senha do MEU INSS

Não forneça dados por ligações de pessoas que dizem ser do INSS ou de empréstimo bancário. O INSS não envia mensagem, nem tampouco faz ligação.

Mude a senha do MEU INSS com periodicidade