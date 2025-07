Incêndio atinge interior do VerdFrut Hortimercado em Piedade

Unidade da Verdfruit, em Piedade, Jaboatão dos Guararapes, sofre incêndio na noite do sábado (12/7) (Reprodução/Whatsapp)

Um incêndio atingiu no início da noite deste sábado (12), o interior do VerdFrut Hortimercado, localizado na Avenida Bernardo Vieira de Melo, no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife.

Imagens gravadas por moradores mostram as chamas consumindo parte do estabelecimento comercial. A intensidade do fogo chamou a atenção de quem passava pelo local.

Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas. Chamas já foram controladas e a ocorrência, finalizada. A corporação não informou as causas do incêndio.