Neoenergia anuncia investimentos de R$ 952 milhões para ampliação de rede elétrica em Pernambuco

Governadora Raquel Lyra e o CEO da Neoenergia, Eduardo Capelastegui (Foto: Léo Caldas)

A Neoenergia Pernambuco vai investir R$ 952 milhões para ampliar a distribuição de energia no estado. Entre os projetos previstos estão a construção de uma nova subestação, em Maria Farinha, no município de Paulista, e a ampliação das subestações Tejipió e Surubim. O plano foi apresentado à governadora do estado, Raquel Lyra, no Palácio do Campo das Princesas, nesta segunda-feira (16). A empresa também destinará outros R$ 350 milhões ao Projeto Noronha Verde.

O investimento faz parte dos R$ 5,1 bilhões previstos para serem executados entre 2024 e o final de 2028. O recurso representa um incremento de 6% em relação ao montante investido em 2024.



De acordo com a Neoenergia, a infraestrutura elétrica do estado será reforçada com a construção de 19 novos circuitos de média tensão e 60 quilômetros de linhas de transmissão em 69 kV. Além disso, também está programada a ampliação do número de equipamentos voltados à automação e monitoramento das redes inteligentes, com foco em elevar a qualidade e a continuidade do fornecimento de energia.

O plano da Neoenergia Pernambuco para 2025 integra a implantação de cinco novas bases operacionais distribuídas em regiões estratégicas do território pernambucano. O investimento na capilaridade operacional tem o objetivo de otimizar a resposta a ocorrências emergenciais e agilizar o restabelecimento do serviço em situações de interrupção.

As bases já foram entregues em Bom Nome, Buíque, Exu, Santa Cruz e Sertânia. A previsão é que os investimentos gerem mais de três mil empregos diretos no Estado até o fim deste ano.

Projeto Noronha Verde

A Neoenergia destinará também outros R$ 350 milhões ao Projeto Noronha Verde, no processo de descarbonização do arquipélago, com a instalação de fontes de energia renovável e sistemas de armazenamento. A iniciativa projeta reduzir até 85% das emissões de carbono associadas à matriz energética da ilha.

Outra ação prevista em Fernando de Noronha é a construção da primeira usina solar flutuante da Neoenergia. A unidade está na etapa de construção e será instalada no espelho d'água no açude do Xaréu. A planta fotovoltaica terá capacidade para atender metade da demanda energética da Compesa na ilha. A usina tem previsão de ser entregue até o final do mês de setembro.

Durante a apresentação, o CEO Eduardo Capelastegui afirmou que Pernambuco ocupa posição estratégica no plano de expansão da companhia. "A Neoenergia tem atuado de forma integrada com o poder público, priorizando investimentos que ampliem a confiabilidade e a capacidade do sistema elétrico. Nos últimos três anos, aportamos mais de R$ 28 bilhões em infraestrutura no Brasil, e Pernambuco é um eixo fundamental dessa estratégia. Estamos investindo com responsabilidade, contribuindo para o crescimento econômico e social do Estado e preparando o sistema para acompanhar esse avanço com segurança e eficiência", declarou.

A empresa também destacou os investimentos realizados em 2024, quando realizou investimentos de R$ 900 milhões na expansão, automação e modernização da rede. No ano passado, foram entregues quatro novas subestações, localizadas nos municípios do Recife, Garanhuns, Petrolina e Araripina, além de duas lojas de atendimento, em Olinda e Petrolina, e quatro bases operacionais, localizadas em Cabrobó, Moreno, Ipojuca e Parnamirim.

A capacidade instalada do sistema foi ampliada em 114,8 MVA. No mesmo ano, a arrecadação de ICMS pela distribuidora superou R$ 1,7 bilhão. Já na área social, a Tarifa Social de Energia Elétrica beneficiou cerca de 1,2 milhão de pessoas em Pernambuco.