Receita Federal apreende R$ 300 mil em joias no Aeroporto do Recife (Divulgação)

A Receita Federal apreendeu, nesta terça-feira (22), um lote de joias avaliado em R$ 300 mil no Aeroporto Internacional do Recife, localizado no bairro da Imbiribeira, Zona Sul da capital pernambucana. As peças estavam na bagagem de um passageiro que se preparava para embarcar em um voo doméstico com destino a Aracaju, em Sergipe (SE).

Segundo a Receita, o homem não apresentou nota fiscal nem qualquer documentação que comprovasse o recolhimento de tributos e taxas relacionados à aquisição dos itens.

A apreensão foi resultado da atuação conjunta das áreas de inteligência, análise de risco e fiscalização da Receita Federal, que monitoram passageiros suspeitos de transportar bens de alto valor sem a devida comprovação legal.

As joias foram retidas e o caso será encaminhado para os procedimentos legais cabíveis.