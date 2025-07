Em Itamaracá, obras de recuperação da ponte sobre o Rio Paripe começam nesta segunda (21)

Ponte sobre o Rio Paripe, na Ilha de Itamaracá, será reconstruída (Leôncio Francisco/Divulgação)

As obras de recuperação da ponte sobre o Rio Paripe, na Ilha de Itamaracá, terão início na próxima segunda-feira (21). A estrutura, feita em madeira, havia desmoronado há alguns anos devido ao desgaste natural e falta de manutenção. A ponte é parte da chamada Trilha dos Holandeses e dá acesso ao povoado de Vila Velha, área de importante valor histórico e turístico no litoral norte de Pernambuco.

A requalificação do equipamento contará com um investimento de aproximadamente R$ 1,3 milhão, viabilizado pelo Governo do Estado. A ordem de serviço havia sido assinada em dezembro de 2024, mas o início das obras foi adiado devido à necessidade de liberação por parte dos órgãos de preservação do patrimônio histórico, especialmente o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

A estrutura recuperada deverá beneficiar diretamente moradores da região, especialmente os que utilizam a trilha como acesso ao Forte Orange, onde há oferta de transporte público com mais regularidade. Além disso, a reabertura da ponte deve impulsionar o turismo e valorizar o entorno da trilha, que integra um conjunto de paisagens naturais e sítios arqueológicos protegidos por legislação estadual e federal.

O anúncio da retomada das obras foi feito pelo deputado estadual Antônio Moraes, que, junto ao ex-prefeito de Itamaracá, Paulo Batista, vinha articulando a liberação da intervenção junto ao Iphan. A expectativa é que a recuperação da ponte contribua também para fortalecer os investimentos em infraestrutura na ilha, que já recebe melhorias em rodovias por meio do programa PE na Estrada.