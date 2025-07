Últimos dias da 25ª Fenearte; confira a programação

O evento, que já marcou a história do artesanato brasileiro, neste ano, comemora 25 anos com o tema "A Feira das Feiras", evocando as feiras livres de todo o estado (Marina Torres/DP Foto)

A 25ª edição da Feira Nacional de Negócios do Artesanato (Fenearte), que acontece até o próximo domingo (20), no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda, chega em sua reta final com atrações para todos os públicos. Além de 5 mil artesãos e expositores e 700 espaços de comercialização, a feira traz oficinas, apresentações musicais, moda, gastronomia e arte.

O evento, que já marcou a história do artesanato brasileiro, neste ano, comemora 25 anos com o tema “A Feira das Feiras”, evocando as feiras livres de todo o estado. Foram nelas onde primeiro os artesãos puderam mostrar as suas artes e delas sobreviverem, como os mestres do barro em Caruaru; os artesãos da cestaria em palha, do vestuário em couro e dos brinquedos de madeira e de pano; as rendeiras que resistem na Feira da Renascença de Pesqueira.

Realizada pelo Governo de Pernambuco, por meio da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), a 25ª Fenearte está com ingressos à venda pelos sites da Fenearte e Adepe e em pontos físicos.

Nesta sexta-feira (18), acontece a última rodada do Conversas Instigantes, no Espaço Janete Costa, no Átrio da Fenearte. A partir das 17h, o público pode conferir um bate-papo sobre comunicação e literatura com os jornalistas Márcio Bastos, Adriana Guarda e Romero Rafael, além do autor Octávio Santiago, que lança o livro “Só sei que foi assim – A trama do preconceito contra o povo do Nordeste” (Autêntica, 2025).

As oficinas acontecem no Mezanino da feira a partir das 14h30. Aos sábados e domingos, no horário das 13h às 20h. As atividades são abertas ao público, mas é necessário fazer inscrição no local.

Já no Palco Pernambuco Meu País, onde acontecem os shows, a programação traz o repente de Francinaldo e Zé Oliveira, seguido de coco, ciranda e mais. Gabi da Pele Preta e Ave Sangria encerram a programação.

No sábado (19), acontece a última bateria de desfiles do Moda Fenearte, que nesta edição recebe estilistas e artesãos do Agreste e Sertão de Pernambuco, além do desfile apoteótico de Jorge Feitosa. O Cozinha Fenearte também se despede do evento com oficinas ministradas por chefs renomados do Estado. No Pernambuco Meu País, nomes como Banda de Pau e Corda, Mestre Zé do Pife e Coco das Estrelas fazem a festa.

O domingo (20), último dia da 25ª Fenearte, será marcado pelo anúncio dos vencedores do Troféu de Aclamação Popular dos Salões de Arte Popular, Religiosa e de Artes Sustentáveis. Os shows no Palco Pernambuco começam às 13h. A banda Fim de Feira recebe o autor de “A Feira de Caruaru”, Onildo Almeida, às 19h, e o cantor baiano Xangai fecha a programação com chave de ouro.

“A Feira das Feiras” encerra sua programação no Pernambuco Centro de Convenções, no domingo (20), mas segue com imersões artísticas gratuitas do Circuito Fenearte até 27 de julho e com a exposição Casa de Farinha - Mandioca, o Pão da Terra até 24 de agosto. A mostra pode ser conferida no Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa, e tem curadoria de Bruno Albertim e Dianne Souza.



CONVERSAS INSTIGANTES | Espaço Janete Costa

18 de julho (sexta-feira)

Mediação: Márcio Bastos, jornalista e escritor

17h - Notícias da feira: a Fenearte, o jornalismo e as redes

Convidados: Adriana Guarda - repórter do Jornal do Commercio; e Romero Rafael - coordenador de Comunicação da Fenearte

19h - Lançamento do livro “Só sei que foi assim - A trama do preconceito contra o povo do Nordeste”

Convidado: Octávio Santiago - autor do livro, é jornalista, doutor em estereótipos e pesquisador das representações sobre o Nordeste

OFICINAS | Mezanino



Turma: 14h30 e 18h (sexta-feira); 14h e 17h (sábado e domingo)

1. Rimas e métricas para Cordéis – com Poeta Altair Leal

2. OMaia Ensina: Mãos que Moldam o Couro – com Robson Rodrigues

3. Do Cais ao Sertão: Oficina de Gravura Popular com Materiais Recicláveis – com Tatiane Renata

4. Vivenciando a Arte da Olaria – com Ateliê Micaella Alcantara

5. MangueTech, Do Resíduo Eletrônico à Arte Popular – Com Artec (Arte com Resíduos Eletrônicos)

6. Bonecos de Mamulengo Salvaguardando a Tradição – com Associação Cultural dos Mamulengueiros e Artesãos de Glória

7. Técnicas com Linhas Pingouin

MODA FENEARTE | Mezanino

19 de julho (sábado)

16h - Concurso Desafio MAPE

17h - Feitas de Retalhos

18h - BUCO

19h - Secretaria da Mulher de Pernambuco

20h - Jorge Feitosa

COZINHA FENEARTE | Mezanino

18 de julho (sexta-feira)

16h — Adriano Oliveira (Recife) part. de Alice e Jacimone, mestras farinheiras de Igarassu — “Farinha: Da Raiz ao Banquete”

18h — Ana Elizabeth, das Cozinheiras Vila da Conceição (Ilha de Itamaracá) — “Beiju de Macaxeira”

19 de julho (sábado)

15h — Jonathan Liandro (Caruaru) — “Cuscuz Doce de Mandioca com Caramelo”

17h — Claudemir Barros (Recife) — “A Versatilidade Emocional da Casa de Farinha no Prato Nosso de Cada Dia”

19h — Roberto Couto (Recife) — “Macaxeira Armorial da Casa de Farinha”

20 de julho (domingo)

16h — Edilza Muniz (Senac Recife) — “Manuê de Caboclo”

18h — Luiz Henrique (Toritama) — “Sol do Agreste”

PERNAMBUCO MEU PAÍS | Praça de Alimentação

18/07 (sexta-feira)

15h - Francinaldo e Zé Oliveira (Serra Talhada)

16h - Ciranda da Flor (Nazaré da Mata)

17h - Coco de Praia (Olinda)

18h - Grupo Mazuca da Quixaba (Recife)

19h - Gabi da Pele Preta (Caruaru)

20h30 - Ave Sangria (Recife)

19/07 (sábado)

14h - Apresentação do Instituto Conceição Moura, com percussão e dança (Belo Jardim)

15h - Bloco Obirin (Recife)

16h - Maracatu Nação Maracambuco (Olinda)

17h - Mestre Zé do Pife (São José do Egito)

18h - Coco das Estrelas (Recife)

19h - Herbert Lucena (Caruaru)

20h30 - Banda de Pau e Corda (Recife)

20/07 (domingo)

13h - Grupo Piaxaxá - Canto e Dança Cultural (Itapissuma)

14h - Banda do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (Bepi)

15h - Banda de Pífanos da Inclusão (Caruaru)

16h - Afoxé Omi Odoyá (Recife)

17h - DMeloCoco (Recife)

18h - Caboclo Mestiço (Olinda)

19h - Banda Fim de Feira (Recife) + participação especial de Onildo Almeida (Caruaru)

20h30 - Xangai (Bahia)

Serviço:

25ª Fenearte — Feira Nacional de Negócios do Artesanato

Quando: 09 a 20 de julho de 2025

Onde: Pernambuco Centro de Convenções (Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n - Salgadinho, Olinda)

Horários:

Segunda a sexta-feira — 14h às 22h

Sábado e domingo — 10h às 22h

Ingressos:

Segunda a quinta-feira — R$ 12 (entrada inteira) e R$ 6 (meia-entrada)

Sexta-feira a domingo — R$ 16 (entrada inteira) e R$ 8 (meia-entrada)

À venda pelos sites www.fenearte.pe.gov.br, www.adepe.pe.gov.br e www.evenyx.com/25a-fenearte, além de pontos de venda nos shoppings Boa Vista (quiosque Ticket Folia); Plaza (loja Crabolando); RioMar (quiosque Ingresso Prime) e Tacaruna (lojas Club da Miçanga). Além das unidades da Casa do Pará (Boa Viagem, Casa Forte, Caxangá, Espinheiro, Imbiribeira, Olinda, Piedade, Pina, Porto de Galinhas e também em João Pessoa) e da Trois Barbearia (Boa Viagem, Parnamirim, shoppings Recife e RioMar, além de Caruaru).