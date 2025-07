Líder do PL protesta após operação da PF contra Bolsonaro: "É censura"

Discussão e Votação de Propostas Legislativas. Dep. Sóstenes Cavalcante (PL - RJ) (Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

O líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), usou o X para se manifestar sobre a operação da Polícia Federal (PF) que teve como alvo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), nesta sexta-feira (18/7).

Em um post, Cavalcante disse que a operação determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes “Não é justiça. É censura. É a tentativa desesperada de calar quem ainda representa milhões”, afirmou o parlamentar do PL.

O senador Jorge Seif (PL-SC) também usou o X para se manifestar, em uma publicação o senador diz que “Quando Trump afirma que o Regime instalado no BR persegue Bolsonaro, não exagera. A operação da PF hoje contra JB, motivada por uma ação do PT, sob relatoria de Alexandre de Moraes, com parecer favorável da PGR visa proibi-lo de usar redes sociais, acessar embaixadas, usar tornozeleira e outros absurdos. Que país é esse?”.

