Falso delegado é preso em pousada em Fortaleza após causar prejuízo de R$ 102 mil

O suspeito se passava por policial civil de Alagoas (Foto: Divulgação/PCPE)

Um homem de 29 anos que se passava por delegado e dar golpes que causaram prejuízos superiores a R$ 102 mil foi preso pela Polícia Civil de Pernambuco nesta quinta-feira (17). O suspeito era investigado por por fraudes patrimoniais e atuava em Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Ceará.

A prisão do falso delegado ocorreu em uma pousada localizada no bairro Praia do Futuro, em Fortaleza. Ele foi detido por agentes da Delegacia da Várzea, na Zona Oeste do Recife.

O suspeito se apresentava como delegado da Polícia Civil de Alagoas, utilizando distintivos falsificados, perfis digitais forjados e estratégias de aproximação emocional via aplicativos de relacionamento.

Uma vez inserido na rotina das vítimas, executava fraudes bancárias e até apropriação de benefícios sociais de familiares de vítimas, chegando até a se utilizar de ameaças de morte para manter o domínio psicológico sobre os alvos, configurando ainda a prática de extorsão.

A investigação, coordenada pelo delegado Samuel Basílio, titular da Delegacia da Várzea, revelou ainda a existência de mais de 50 registros policiais em nome do suspeito desde 2016. A Polícia Civil informou que instaurou quatro novos inquéritos conexos, envolvendo outras vítimas identificadas durante o curso da apuração.



A ação contou ainda com o apoio do Núcleo de Inteligência da DIM (NI-DIM), do Núcleo de Inteligência do DPISUL e do Núcleo Operacional Fortaleza, vinculado ao Departamento de Polícia Judiciária do Interior Sul (DPISUL).