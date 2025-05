TJPE abre estágio para 135 cidades, com bolsa de R$ 1.600

Provas serão aplicadas no dia 30 de maio/Foto: Divulgação

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de estagiários de graduação do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) 2025, com 484 vagas para Recife e mais 134 municípios do estado. O edital está publicado no site do SUSTENTE. As inscrições seguem até a terça-feira (13) com taxa de R$ 60, e as provas serão realizadas no dia 30 de maio, na modalidade online.

Público-alvo



Podem participar alunos a partir do 2º período dos cursos de Administração, Arquitetura, Biblioteconomia, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Design, Direito, Educação Física (Bacharelado), Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Fotografia, História, Jornalismo, Museologia, Pedagogia, Publicidade e Propaganda, Psicologia, Rádio - Tv e Internet, Serviço Social e Secretariado.

Prova e vagas



A prova será realizada exclusivamente através do Portal do Candidato, no endereço eletrônico www.sustente.org.br, e será composta de 20 questões de Língua Portuguesa, 10 de Conhecimentos Gerais e Atualidades e 20 de Conhecimentos Específicos.



Do total de vagas, 10% serão reservadas a pessoas com deficiência, 30% a autodeclarados pretos e pardos, 5% a indígenas brasileiros e 1% a candidatos com idade superior a 60 anos.

Remuneração e carga horária



O valor da Bolsa é de R$ 1.600 mais auxílio transporte e seguro anual múltiplo contra acidentes pessoais, com apólice compatível com valores de mercado.



A carga horária é de 20 horas semanais, pela manhã e tarde para Recife. Para os demais municípios o turno será apenas pela manhã. A duração do estágio é de um ano, podendo ser renovado por mais um.



Serviço de Atendimento ao candidato do Instituto SUSTENTE:



0800.081.8100 e (81) 3423.9543



E-mail [email protected]



Horário das 9h às 17h, dias úteis.