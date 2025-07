Três pessoas são presas por 19 ligações clandestinas em operação da Compesa

A operação ainda está em andamento para identificar mais pontos de furto de água (Foto: Compesa)

Três pessoas foram presas e 19 ligações clandestinas de água foram removidas em uma operação da Compesa no município de Exu, no Sertão de Pernambuco. A ação ocorreu durante dois dias em um trecho da Adutora Luiz Gonzaga e contou com o apoio das polícias Civil e Militar.

Exu enfrenta um rodízio rigoroso e a Compesa destaca que estas irregularidades tem causado prejuízos ao cumprimento do calendário do município. A ação teve início após a companhia detectar, há cerca de dez dias, uma queda repentina na vazão de água destinada ao município, sem que houvesse qualquer falha operacional no sistema adutor.

O abastecimento de Exu chegou a ser interrompido, o que levantou a suspeita de furtos de água por meio de ligações irregulares. O trecho inspecionado compreende o caminho entre a sede do município e o distrito de Timorante.

Com a remoção das irregularidades, a equipe técnica da Compesa observou um aumento médio de quase 20 litros por segundo na vazão do sistema, volume suficiente para atender 2 mil imóveis, beneficiando aproximadamente 8 mil pessoas.

A operação continua em andamento e está sendo conduzida pela gerência patrimonial da Compesa, em conjunto com as gerências local e de produção do Sertão. A companhia também registrou um Boletim de Ocorrência para que os responsáveis sejam investigados.

A prática de ligação clandestina é crime, tipificada pelo Código Penal nos artigos 155 (furto) e 265 (atentado ao funcionamento de serviço público essencial), com penas que variam de um a cinco anos de reclusão.