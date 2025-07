Mulher morre em capotamento na PE-300, no Sertão de Pernambuco (Reprodução)

Uma mulher morreu e dois familiares ficaram feridos após o carro em que estavam capotar na manhã de quarta-feira (16) na PE-300, no município de Manari, no Sertão de Pernambuco. A vítima foi identificada como Luana Macario de Jesus Lima, de 26 anos.

De acordo com informações extraoficiais, a mulher viajava com o companheiro e o filho do casal, quando o condutor perdeu o controle do veículo, provocando o acidente.

Devido ao impacto, Luana morreu no local. O companheiro e o filho foram levados ao Hospital Municipal de Manari, de onde foram transferidos para o Hospital Regional de Arcoverde.

O corpo de Luana foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML). A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou por meio de nota que registrou o caso através da 166ª Delegacia de Manari.

“Um inquérito policial foi instaurado.”, pontuou.