Sinistro com caminhão-tanque: fogo destrói casa, atinge mais 6 e fecha BR

O acidente aconteceu no início da manhã desta quinta (10), no km 43 da BR-101, em Igarassu. Sentido João Pessoa foi interditado. Não houve feridos e 18 pessoas estão em abrigo

Caminhão foi destruído pelo fogo (Prefeitura de Igarassu )

As chamas provocadas pelo sinistro envolvendo um caminhão-tanque carregado de diesel, no início da manhã desta quinta-feira (10), na BR-101, em Igarassu, no Grande Recife, destruíram uma casa e atingiram outras seis residências.

O diesel que era transportado pelo veículo escorreu pelo canal que corta a Comunidade Cosme e Damião, no bairro de Saramandaia, provocando o incêndio nas casas da localidade. Segundo o Corpo de bombeiros, nenhuma pessoa precisou de atendimento médico.

O motorista do caminhão, identificado apenas por Mizael, não se feriu no acidente. Ele afirmou em entrevista às emissoras de televisão, poucas horas após o tombamento, que perdeu o controle do veículo, após tentar desviar de um carro.

Segundo a prefeitura de Igarassu, 18 moradores estão alojados no Complexo de Tecnologia, Empreendedorismo e Negócios (CTEN), recebendo roupas, agasalhos e alimentação. Duas famílias perderam seus veículos e um comércio foi prejudicado.

Segundo a secretária de Políticas Sociais da cidade, Rosinha Breu, os moradores foram orientados pelo Corpo de Bombeiros a retornarem às casas depois de dois dias, diante do risco de uma possível intoxicação provocada pela fumaça.

Por meio de nota, o Corpo de Bombeiros afirmou que foram enviadas para a ocorrência sete viaturas, sendo três de combate a incêndio, três de comando operacional e uma ambulância de resgate.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma equipe de limpeza da carga chegou ao local por volta das 13h20, assim como munck para remoção. O sentido João Pessoa da Rodovia seguia interditado, até a última atualização desta matéria, às 14h.

O fluxo de veículos passou a ser orientado para pista exclusiva de ônibus da rodovia ou pelas vias internas da cidade.

Casas impactadas

A residência mais atingida foi a de Helena Cristina, de 36 anos, que foi completamente destruída. Ela conseguiu sair do local, com dois filhos, antes que as chamas destruíssem a residência, localizada na Rua Sabino Leite Pessoa.

“Eu já estava acordada no momento do acidente. O carro tentou frear, primeiro. Depois que freou, escutei estalos de fogo e uma explosão. Aí, saí para ver o que era, quando eu saí, eu vi o fogo muito alto e voltei, acordei meus filhos, fui para uma ponte que tem perto de casa, e fiquei lá, relembra Helena.

Outras famílias da localidade também tiveram alguns móveis atingidos, além de vidraças e das telhas, por causa do calor.

“Aqui em casa atingiu o telhado, a máquina de lavar, uma mesa que estava aqui na frente, e a geladeira, mas a minha vizinha (Helena) perdeu tudo. A casa da minha mãe ainda pegou fogo de lado ainda do sofá e a instalação de energia, mas a mais grave foi da vizinha, que perdeu tudo”, afirmou Joselma Guilhermina, que conseguiu retirar sua mãe de 76 anos no momento em que as chamas estavam se espalhando.

Segundo a Prefeitura de Igarassu, uma força-tarefa da secretaria da Cidade, junto a técnicos e engenheiros, estão avaliando as condições das residências atingidas.