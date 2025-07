Homem atropelado por caminhão na BR-101 é socorrido de helicóptero para o HR

Homem, de 46 anos, sofreu acidente, na tarde da terça-feira (15), na BR-101 norte, e precisou de transporte do helicóptero da PRF

Helicóptero levou acidentado até o Quartel do Derby (DIVULGAÇÃO/PRF)

Um homem, de 46 anos, foi atropelado na tarde da última terça-feira (15) por um caminhão, na BR-101 norte. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele precisou de atendimento de urgência e contou com o transporte aéreo para chegar ao Hospital da Restauração.

Segundo nota da PRF, uma equipe foi acionada para atender a ocorrência na tarde da terça-feira e ao chegar ao local, por volta das 16h30, encontrou a vítima com ferimentos no rosto e “desorientada”. O motorista do caminhão fugiu sem prestar atendimento.

O helicóptero da Polícia Rodoviária foi acionado. Em uma operação conjunta com a Polícia Militar e o Samu, a aeronave pousou na BR e fez o transportou o acidentado até o Derby, de onde seguiu de ambulância para o Hospital da Restauração.