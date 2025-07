Tentativa de assalto em banco termina com um suspeito morto em Jaboatão

PCPE (Arquivo/DP)

Um assalto a um cliente do Banco Santander terminou com um suspeito morto e outro ferido, na tarde desta segunda-feira (14), no estacionamento localizado na Avenida Bernardo Vieira de Melo, no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife. A vítima estava no carro com um malote de dinheiro quando foi abordada pelos criminosos.

Segundo o delegado Victor Leite, dois homens numa motocicleta seguiram a vítima até o estacionamento e anunciaram o assalto, onde subtraíram dela um malote de dinheiro. Durante a ação, um terceiro homem, possivelmente um vigilante, atirou contra os suspeitos "em legítima defesa do patrimônio terceiro".

Um deles morreu no local, enquanto o comparsa, que conduzia a moto usada no crime, tentou fugir, mas caiu e foi capturado. Em seguida, conduzido ao Hospital da Restauração (HR) para atendimento médico.

Com os suspeitos, foi apreendido um revólver calibre .38, com seis munições intactas. Segundo o delegado, o malote com o dinheiro não foi encontrado.

Ele aponta a possibilidade dos criminosos terem a informação de que a vítima estaria de posse do malote e depositaria o dinheiro no banco. Victor Leita cogita a participação de outros envolvidos na tentativa de assalto.

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou por meio de nota que prendeu em flagrante delito, por meio da Equipe de Força tarefa de Homicídios Metropolitana Sul, um homem de 27 anos. Ele foi levado à delegacia para realização dos procedimentos cabíveis.