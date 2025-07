CBTU anuncia investimento de R$ 10 milhões em trilhos para Metrô do Recife

Troca de trilhos do metrô do Recife (Foto: Divulgação/CBTU)

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) anunciou a chegada de novos trilhos que serão utilizados na revitalização de 12 km de via férrea. Os equipamentos tiveram custo de R$ 10 milhões para atualizar a malha ferroviária da capital pernambucana.

De acordo com a CBTU, ao todo 1.365 toneladas de trilhos, equivalentes a 24 km lineares, já estão no Recife desde o dia 19 de junho, transportados por navio. Parte desse material encontra-se armazenada em um terreno próximo à Estação Werneck, na Zona Oeste da cidade. Os trilhos são dos modelos TR 57 e TR 45, utilizados para linhas de maior desempenho e resistência.

“O metrô do Recife tem vivido um verdadeiro colapso nos últimos anos. Esse investimento representa mais do que uma simples troca de trilhos, é uma tentativa de recuperar a confiança da população em um serviço essencial para a mobilidade urbana”, destacou o gerente técnico de Controle e Referência de Custos em Engenharia da CBTU, Felipe Maia. “A chegada dos trilhos marca um passo significativo no processo de modernização da infraestrutura ferroviária da CBTU, reforçando nosso compromisso com a melhoria contínua dos serviços prestados".

A revitalização da malha ferroviária deve garantir mais segurança e conforto aos usuários. A CBTU não informou o cronograma detalhado de quando as obras de instalação começarão.