Pane elétrica no Metrô do Recife é solucionada, diz CBTU

Metrô do recife é composto por 37 estações, divididas entre as linhas Centro e Sul (Divulgação)

A pane elétrica que prejudicou o funcionamento do Metrô do Recife, nesta quarta (2), foi solucionada, segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU).

A empresa disse, por meio de nota, que o problema elétrico identificado no Ramal Camaragibe, no turno da manhã, foi resolvido às 14h20.

“Com isso, a operação dos trens foi normalizada e os serviços voltaram a funcionar normalmente em todo o trecho, sem a necessidade de baldeação na Estação Coqueiral”, acrescentou.

Problemas

O sistema é marcado por muitos problemas. Quebras e suspensão de operações são frequentes, o que prejudica os passageiros.

Em maio deste ano, a transferência da gestão, operação e manutenção da rede de metrô para a iniciativa privada foi autorizada pelo Governo Federal.

Atualmente, a responsabilidade do serviço é da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), empresa pública brasileira vinculada ao Ministério das Cidades.

De acordo com a resolução, antes do processo de concessão, o governo de Pernambuco irá receber a propriedade dos bens imóveis e ativos da União que são necessários para o funcionamento do metrô.