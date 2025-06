Mais cinco municípios de Pernambuco decretam emergência por estiagem

seca atinge abastecimento no estado (Foto: Compesa)

Apesar do inverno ter começado oficialmente no Hemisfério Sul, moradores pernambucanos ainda sofrem as consequências da estiagem e cinco novos municípios do estado passaram a integrar a lista de situação de emergência do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) nesta quarta-feira (25). Ao todo, Pernambuco tem 97 municípios em alguma crise climática.

Os municípios em questão são Águas Belas, Brejinho, Cedro, Santa Cruz da Baixa Verde e Solidão. Com o reconhecimento da situação de emergência, as prefeituras podem solicitar recursos do governo federal para ações de defesa civil, como compra de cestas básicas, água mineral, refeição para trabalhadores e voluntários, kits de limpeza de residência, higiene pessoal e dormitório, entre outros.

Além dos municípios de Pernambuco, passam por um período de estiagem os municípios de Coronel João Sá, Morpará, Ourolândia, Remanso, Tremedal, Uauá e Umburanas, na Bahia; Alto Santo e Canindé, no Ceará; Colinas e São João do Soter, no Maranhão; Alcantil, Bodocó, Desterro, Sousa e Uiraúna, na Paraíba; Carnaubais, no Rio Grande do Norte, e Aceguá, no Rio Grande do Sul.

Por outro lado, as chuvas intensas atingiram os municípios de Passo de Camaragibe, em Alagoas; Guimarães e Presidente Sarney, no Maranhão; Palestina do Pará, Capitão Poço, Maracanã e Quatipuru, no Pará; São José da Coroa Grande, em Pernambuco, e Itaqui, Maçambará, Mostardas, Quevedos, Santiago, São Borja, São Francisco de Assis e Toropi, no Rio Grande do Sul.



Já as cidades de Ibicuitinga, no Ceará, e Caiçara do Rio do Vento, Governador Dix-Sept Rosado, Japi, Pau dos Ferros, Santa Maria e São Miguel, no Rio Grande do Norte, enfrentam a seca, que é um período de ausência de chuva mais prolongado do que a estiagem.



Inundações

Foram atingidas por inundações as cidades de Caapiranga, Japurá, Maraã, São Paulo de Olivença e Tefé, no Amazonas, e Curuá, no Pará, enquanto Soledade e São Francisco de Paulo, no Rio Grande do Sul, e Belo Horizonte, em Minas Gerais, obtiveram o reconhecimento federal de situação de emergência por causa de vendaval, queda de granizo e doenças infecciosas virais, respectivamente.

Cidades com o reconhecimento federal de situação de emergência ou de estado de calamidade pública podem solicitar ao MIDR recursos para ações de defesa civil. A solicitação pelos municípios em situação de emergência deve ser feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD).

Com base nas informações enviadas nos planos de trabalho, a equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores solicitados. Com a aprovação, é publicada portaria no DOU com o valor a ser liberado.