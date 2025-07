Corpo de mulher com marcas de facadas no pescoço é encontrado em Caruaru

Vítima foi identificada como Renata Monteiro da Silva, de 40 anos. O corpo dela foi encontrado em um beco no Loteamento Rosa de Saron, no bairro Riachão, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco

Um corpo de uma mulher identificada como Renata Monteiro da Silva, de 40 anos, foi encontrado com marcas de facadas no pescoço em um beco situado no Loteamento Rosa de Saron, no bairro Riachão, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. O caso aconteceu no último sábado (12).

“A mulher foi encontrada, já sem vida, em uma via pública”, informou a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), por meio de nota. A corporação registrou o caso como homicídio consumado pela 14ª Delegacia de Caruaru. A PCPE confirmou que as investigações seguem em andamento.

Ao G1, a irmã de Renata, que preferiu não se identificar, disse que a vítima era usuária de drogas, e que ela já foi internada anteriormente por conta da dependência química. Renata frequentava o local onde foi encontrada para uso de drogas.