"Perdi tudo que conquistei em questão de segundos", lamenta vítima de explosão de caminhão-tanque

Doméstica Helena Cristina, de 36 anos, perdeu a casa onde morava, em Igarassu, no incêndio causado pela explosão de um caminhão-tanque que tombou na BR-101 na manhã desta quinta (10)

Os escombros da casa de Helena após incêndio na manhã desta quinta (10) (Bartô Leonel/DP)

A explosão de um caminhão-tanque que tombou na altura do KM 43 da BR-101, na cidade de Igarassu, no Grande Recife, causou grandes transtornos na manhã desta quinta (10). As chamas se alastraram e atingiram sete casas na Comunidade Santos Cosme e Damião, no bairro de Saramandaia. A residência mais prejudicada foi a de Helena Cristina, de 36 anos, que ficou completamente destruída.

A equipe de reportagem do Diario de Pernambuco esteve no local e conversou com a moradora, que trabalha como doméstica. Ela descreveu os momentos desesperadores vividos ao ver sua casa sendo consumida pelas chamas, e ter que fugir para manter a própria família segura.

“Eu comecei a gritar porque as coisas que conquistei com muito suor, perdi tudo em questão de segundos. Corri com os meninos porque o fogo invadiu a comunidade toda. A fumaça também, o diesel”, contou.

Desespero

Ela lembrou como tudo aconteceu muito rapidamente, enquanto estava dentro da sua casa de apenas três cômodos – um “vão”, uma cozinha e um banheiro, como detalhou –, onde mora há 20 anos, com os filhos de 9 e 14 anos.

“Eu já estava acordada. O carro deu uma freada primeiro, e depois que freou, eu escutei estalos de fogo e uma explosão. Escutei o motorista gritando por ajuda. Quando eu saí, vi o fogo muito alto e voltei, acordei meus filhos, e fui para uma ponte que tem perto de casa. Em menos de 10 minutos, o fogo veio pela boca de lobo e foi direto lá para casa, queimou tudo”, relatou.

Rosivaldo Francisco, de 51 anos, é padrasto de Helena e relembrou que estava indo buscá-la por conta das chamas, justamente no momento em que ela saiu com os filhos.

“Quando ela saiu de dentro, o fogo estourou, a gente não teve como tirar mais nada. Foi perda total. Só está o pó ali dentro (da casa). Foi tudo embora, roupa, documento, perdeu tudo. Não deu para pegar nada”.

Segundo Helena, os moradores não esperavam que seriam atingidos pelas chamas, que foram alastradas pelo combustível que escorreu em um canal que cruza a comunidade e que fica exatamente ao lado da casa da família dela.

“O fogo veio pelo canal e a minha casa é do lado da boca de lobo. O fogo subiu e queimou tudo dentro de casa”, explicou.

Diante do choque e desespero da situação de ter sua residência destruída de uma hora para outra, Helena disse que não consegue nem pensar em como irá recuperar seus bens, frutos de muito trabalho. “Não tenho como dizer, só Deus sabe”, lamentou.

Muitos atingidos

Joselma Guilhermina, de 44 anos, é vizinha de Helena, e também teve a casa atingida. O Diario também conversou com ela.

“Quando levantei, abri a porta e vi o fogo. Eu acordei a minha filha, meu genro e minha mãe, de 76 anos, e a gente saiu. Quando a gente estava ali na frente, o fogo estava vindo já pelo canal e começou a pegar nas casas”, explicou.

“Aqui, em casa, atingiu o telhado, a máquina de lavar, uma mesa que estava aqui na frente, e a geladeira, mas a minha vizinha (Helena) perdeu tudo. A casa da minha mãe ainda pegou fogo, de lado ainda do sofá e a instalação, mas a mais grave foi da vizinha, que perdeu tudo”, citou.

Apoio

Helena e os filhos estão no Complexo de Tecnologia, Empreendedorismo e Negócios (CTEN), disponibilizado pela Prefeitura de Igarassu em Saramandaia como ponto de apoio com cozinha e banheiro.

Outros 18 moradores estão alojados no local. Helena relatou que está em um dilema de ir para outro local por conta das aulas dos filhos. Os moradores foram instruídos a aguardar dois dias para saber os riscos de voltar para os imóveis atingidos.

“Eles trouxeram a gente aqui para o CTEN, estão nos dando assistência. Eu estou vendo o que vão resolver, caso não consiga resolver logo, provavelmente vou para a casa de um parente meu, mas não mora aqui, mora em Botafogo, perto de Goiana”, contou.

“Só que eu tenho que ficar aqui por conta das aulas dos meninos. Queimou tudo dentro de casa, materiais, bolsa escolar”, lamentou, sem saber como lidar a situação.

Helena terá direito a auxílio de aluguel social, no valor de R$ 300, fornecido pela Prefeitura de Igarassu. Segundo a gestão municipal, a assistência para os cidadãos afetados está sendo realizada.

Confira a nota oficial:

“A Assistência Social contabilizou sete casas atingidas pelas chamas. Duas famílias perderam seus veículos e um comércio foi afetado e acionou a seguradora. As famílias seguem sendo mapeadas e a Cozinha Comunitária (Centro) garantirá a alimentação das pessoas atingidas. Do total, uma família seguirá com aluguel social”, divulgou.