Mulher é esfaqueada por homem em quarto de motel no Centro do Recife

Hotel Lua de Mel, no bairro de São José, onde o crime foi registrado (Google Street View/reprodução)

Uma mulher de 25 anos foi esfaqueada por um homem dentro do quarto de um motel localizado na Rua Imperial, no bairro de São José, Centro do Recife. O caso, investigado como tentativa de feminicídio, aconteceu na tarde da última sexta-feira (11).

O suspeito, de 28 anos, foi detido por um sargento do Exército, que estava no local, e preso em flagrante. Os nomes dele e da vítima não foram divulgados.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado às 16h14 para a ocorrência. A mulher foi encaminhada para o Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby.

O crime foi registrado no Hotel Lua de Mel. Após ser acionada por funcionários do estabelecimento, a Polícia Militar apreendeu duas facas no local.

Quando os agentes chegaram ao motel, o suspeito já havia sido contido pelo sargento e por populares. Ele foi conduzido para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro do Cordeiro, Zona Oeste do Recife.