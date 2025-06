Suspeito de matar e atear fogo na casa de ex-companheira morre em delegacia

O suspeito estava detido na DHPP, no Recife (Foto: Arquivo/DP Foto)

O homem suspeito de matar e atear fogo na casa da ex-companheira em Jaboatão dos Guararapes foi encontrado morto dentro do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil nesta sexta-feira (20). Ele foi identificado como Pedro Henrique dos Santos Bezerra, de 32 anos, e foi detido na manhã do mesmo dia.

Pedro Henrique ainda iria passar por uma audiência de custódia e estava detido na carceragem do DHPP, no Cordeiro, na Zona Oeste do Recife. Ele teria tentado se matar ainda nesta tarde e as autoridades acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O homem chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu e morreu. Pedro Henrique era o principal suspeito pela morte de Gabriela Soares da Silva, de 32 anos, que estava desaparecida desde quarta-feira (18). O corpo dela foi encontrado dentro da casa onde ela morava, no bairro Guararapes.

Segundo relatos de uma vizinha, que também era amiga próxima de Gabriela, a vítima era constantemente agredida pelo ex, com quem mantinha um relacionamento conturbado. No dia 16 de junho, os vizinhos ouviram uma discussão, durante a qual Gabriela teria afirmado que não queria mais continuar a relação. Na mesma noite, ela expulsou o agressor de casa e jogou suas roupas para fora.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter o incêndio, mas os profissionais foram impedidos de entrar na casa pelo suspeito. Quando conseguiram acesso ao imóvel, o fogo já havia sido apagado. A Polícia Militar foi chamada e encontrou o homem em estado de agressividade, arremessando objetos contra a viatura. Ele foi detido no local e autuado por feminicídio.