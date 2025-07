Licitação de trecho da PE-145 é aberta pelo Governo de Pernambuco; investimento é de R$ 33 milhões

Edital de licitação foi publicado pela Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE), com data marcada para o dia 29/07. Segundo o Governo do Estado, o investimento é de R$ 33 milhões

O processo licitatório da PE-145, no Agreste do Estado, teve início nesta quinta-feira (10). O trecho compreendido da rodovia estadual é de 23,6 quilômetros entre os municípios de Brejo da Madre de Deus e Jataúba, na PE-160. O investimento estimado pelo Governo do Estado é de R$ 33 milhões. A publicação foi realizada pela Secretaria de Administração (SAD), e tem o agendamento da licitação confirmado para o dia 29/07.

Essa é uma das etapas necessárias para o início da obra. Segundo o Departamento de Estradas e Rodagens (DER), no próximo dia 29 de julho, as empresas interessadas em participar da disputa irão apresentar seus lances na plataforma eletrônica onde ocorre a licitação. Após essa etapa, a empresa que oferecer o menor preço será avaliada pelos critérios do edital e do Termo de Referência.

“Seguimos avançando no processo para a recuperação da PE-145. Hoje, a Secretaria de Administração realizou a publicação do edital. A licitação está marcada para o dia 29 de julho, quando as empresas interessadas poderão apresentar suas propostas na plataforma eletrônica. Vamos garantir a escolha mais vantajosa para a administração pública e, sobretudo, para a população que depende da rodovia”, destacou Rivaldo Melo, diretor-presidente do DER-PE.

Segundo o governo de Pernambuco, a PE-145 já recebeu outros investimentos, como a conclusão do trecho entre a zona rural de Caruaru, em Cachoeira Seca, e o município de Brejo da Madre de Deus.

O secretário de Mobilidade e Infraestrutura de Pernambuco, André Teixeira Filho, destacou a importância da rodovia para o desenvolvimento local. "Já entregamos outro trecho da PE-145, entre Caruaru e Brejo da Madre de Deus, e agora vamos nos preparar para o investimento nessa continuação", afirmou o secretário.