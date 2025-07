Menina de 9 anos baleada na cabeça em Goiana recebe alta do HR

Daniele Vitória passou 15 dias internada no Hospital da Restauração (HR) após ser atingida na cabeça por uma bala perdida no dia 23 de junho. A Polícia Civil continua investigando o caso

A menina de 9 anos atingida na cabeça por uma bala perdida em Goiana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, no dia 23 de junho, recebeu alta do Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife, após passar 15 dias internada.

A alta hospitalar da menina, identificada como Daniele Vitória, aconteceu nesta segunda-feira (7), de acordo com informações do HR.

Em entrevista a uma emissora de TV, os pais afirmaram que a criança não ficou com sequelas e segue em recuperação na casa da família.

Na mesma ocorrência, um homem de 26 anos, ficou ferido no braço, pernas e costas, após três homens chegarem em um carro e um deles efetuar disparos de arma de fogo.

O homem, que tem passagem pela polícia por homicídio, seria o alvo dos criminosos. Não há informações atualizada sobre o estado de saúde dele.

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco afirmou que segue com as investigações sobre o caso e que outras informações serão repassadas após a conclusão do inquérito.

Relembre o caso

A menina foi atingida na cabeça por uma bala perdida na tarde do dia 23 de junho, por volta das 17h45, na Rua Deputado Osvaldo Rabelo, na comunidade dos Sem Terra, em Goiana, na Mata Norte de Pernambuco.

Três homens chegaram em um carro cinza e um deles teria começado a efetuar disparos de arma de fogo. O alvo dos criminosos seria o vizinho de Daniele, um homem de 26 anos.

Ele, que tem passagem pela polícia por homicídio, foi atingido no braço, pernas e costas.

Na época, a menina foi socorrida para o hospital local, mas foi transferida para o HR devido a gravidade do caso. O homem também foi socorrido e levado para o HR.