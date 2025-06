24 horas por dia: Plantão do Milho começa no Ceasa, na Zona Oeste do Recife

Para 2025, a novidade do Plantão do Milho é a reforma do Pátio do Milho, que poderá receber os clientes, até o dia 24, durante todo o dia, sem parar

Milho agora é vendido durante 24 horas no Ceasa (Arquivo)

Começou neste sábado (14), no Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco (Ceasa-PE), na Zona Oeste do Recife, o Plantão do Milho.



Até o dia 24 de junho, o funcionamento será ininterrupto no entreposto, 24 horas por dia, para receber consumidores e comerciantes em busca do principal símbolo da festa junina: o milho verde



Para 2025, a novidade é a reforma do Pátio do Milho. “A nova estrutura do Pátio do Milho permite um funcionamento mais efi ciente mesmo em dias chuvosos”, destacou o diretor técnico-operacional do Ceasa-PE, Charles Gultiergue.



Durante o plantão, o Ceasa-PE manterá todas as portarias abertas e contará com reforço na segurança, limpeza e ordenamento de trânsito, além do uso de drone para monitoramento em tempo real. A expectativa é de que cerca de 200 mil veículos circulem pelo Centro de Abastecimento ao longo do mês, com pico de movimento entre os dias 20 e 23 de junho, chegando a 40 mil veículos por dia.