Homem toca fogo na viatura da PRF em que estava preso

Viatura da PRF momentos após policiais apagarem princípio de incêndio (DIVULGAÇÃO/PRF)

Preso após ser denunciado por agressão doméstica contra a sua mãe e sua filha, um homem tocou fogo na viatura em que estava detido, na noite desta segunda-feira (7), em Ouricuri, no Sertão pernambucano. Policiais rodoviários federais agiram rápido e evitaram que as chamas se espalhassem.

O homem havia sido preso momentos antes, após denúncias de populares sobre suposta agressão doméstica contra sua mãe e sua filha, ocorrida nas proximidades da Unidade Operacional da PRF e colocado no compartimento traseiro da viatura para ser conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Ouricuri.

Com a viatura já na frente da delegacia, a equipe percebeu fumaça e constatou princípio de incêndio no compartimento onde estava o detido. Com auxílio de um isqueiro, o homem tentou incendiar o interior do veículo. Imediatamente, os PRFs interromperam o deslocamento, abriram o compartimento e salvaram o detido, preservando sua vida antes que as chamas se alastrassem.

Mesmo após o resgate, o homem, em visível estado de agitação, tentou agredir os policiais, sendo contido e imobilizado novamente. O isqueiro utilizado para iniciar o fogo foi apreendido.

O homem foi apresentado à Polícia Civil e permanece preso por resistência, dano ao patrimônio público e por violência doméstica.