Caminhão com iogurte e queijo é saqueado após tombar na BR-101, em Ipojuca

Um caminhão carregado de iogurte e queijo foi saqueado após tombar na BR-101, em Ipojuca, na Zona da Mata Sul de Pernambuco, na noite da terça-feira (8).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), acionada por volta das 23h25, o motorista perdeu o controle do veículo, que tombou no quilômetro 117 da rodovia, junto à mureta central.



Ainda segundo a PRF, há a possibilidade do motorista ter dormido no volante devido ao cansaço.

Em entrevista a TV, o motorista do caminhão, que preferiu não se identificar, afirmou que cerca de uma hora após o sinistro, uma caminhonete parou no local do acidente e arrombou a porta do caminhão para roubar a carga.

Ainda segundo ele, o motorista da caminhonete teria amarrado uma cinta na porta da carga, possibilitando que os saques fossem feitos.

No início da manhã desta quarta-feira (9), outras pessoas estiveram no local fazendo o saque das mercadorias que restaram dentro do caminhão, que tinha saído de Minas Gerais com destino ao Recife.

O motorista do caminhão tombado não se feriu no acidente. Ele realizou o teste do bafômetro que deu resultado normal.

O veículo permanece no local, que está sinalizado, aguardando o destombamento e retirada, que estão previstos para esta quarta-feira (9).