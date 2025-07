Inmet emite dois alertas para Pernambuco: chuvas e baixa umidade nesta quarta-feira (9)

De acordo com o aviso de acumulado de chuva, válido das 10h de hoje até as 10h da quinta-feira (10), são esperados volumes entre 20 a 30 milímetros por hora, podendo atingir até 50 milímetros por dia.

Dia de chuva no Recife (Marina Torres/DP)

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu dois alertas de perigo potencial para o estado de Pernambuco nesta quarta-feira (9). Um deles aponta risco de chuvas moderadas a fortes em municípios da Região Metropolitana do Recife e da Zona da Mata, enquanto o outro destaca níveis críticos de umidade em áreas do Sertão.

De acordo com o aviso de acumulado de chuva, válido das 10h de hoje até as 10h da quinta-feira (10), são esperados volumes entre 20 a 30 milímetros por hora, podendo atingir até 50 milímetros por dia. O alerta abrange cidades como Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Paulista, Abreu e Lima, Igarassu, Goiana, entre outras. O INMET indica baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos em localidades com áreas vulneráveis.

Já o segundo aviso, que teve início às 9h34 e se estende até às 23h desta quarta, refere-se à baixa umidade relativa do ar, com índices variando entre 20% e 30% em regiões como Afrânio, no Sertão. O fenômeno representa risco à saúde e favorece a ocorrência de incêndios florestais, exigindo atenção redobrada da população.

1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7 < >

As instruções do INMET para ambas as situações incluem manter-se hidratado, evitar desgaste físico durante as horas mais secas e não se expor ao sol nos períodos mais quentes do dia. Em caso de emergência ou para obter mais informações, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.