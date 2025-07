Governo entrega PE-062 requalificada

Rodovia com 33 km interliga municípios e recebeu R$ 88 milhões em investimentos através do programa PE na Estrada

Governo Raquel Lyra entrega PE-062 requalificada e reforça desenvolvimento da Mata Norte (Miva Filho/Secom)

Foi entregue nesta terça-feira (8) a requalificação da rodovia PE-062, no município de Aliança, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. A obra beneficia diretamente cerca de 141 mil moradores da região.



Com 33,41 quilômetros de extensão, a nova PE-062 liga o entroncamento com a BR-101, em Goiana, passando por Condado, até a BR-408, nas proximidades de Timbaúba. A restauração da via recebeu um investimento de R$ 88 milhões, por meio do programa PE na Estrada.



“Estamos entregando uma rodovia com sinalização adequada, acostamento e duplicação em trechos estratégicos, garantindo mais fluidez no trânsito e, principalmente, mais segurança. Por muitos anos, quem precisava circular por aqui enfrentava riscos e abandono. Hoje essa realidade muda”, afirmou Raquel Lyra.



As intervenções incluíram serviços de pavimentação, drenagem, sinalização vertical e horizontal, além de melhorias estruturais.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4 < >

O secretário de Mobilidade e Infraestrutura, André Teixeira Filho, destacou o impacto positivo da obra. “Estradas como esta garantem acesso à saúde, educação e geram renda”.