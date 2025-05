Ivan Moraes: "Raquel e João ‘se abraçam’ e disputam as mesmas bases"

Ex-vereador Ivan Moraes (PSOL) se lançou pré-candidato ao Governo de Pernambuco nesta segunda-feira (26) (Paloma Keise / Secom PSOL-PE)

O ex-vereador recifense Ivan Moraes (PSOL) lançou sua pré-candidatura ao Governo de Pernambuco nesta segunda-feira (26) com a promessa de ir além da “mesmice” defendida pela governadora Raquel Lyra (PSD) e pelo prefeito João Campos (PSB). Para o psolista, apesar de adversários, os gestores possuem agendas conservadoras e disputam as mesmas bases.

“Duas candidaturas semelhantes, que se abraçam, que disputam as mesmíssimas bases. Não existe um alinhamento ideológico, existe busca pelo poder”, disse Moraes. “Eles defendem privatizações e projetos conservadores, nada além do que já é feito na política tradicional de Pernambuco”, acrescentou.

Como exemplo, Moraes destacou que o prefeito e a governadora são favoráveis à construção da Escola de Sargentos do Exército na mata, com a possibilidade de construir em outro local; e que ambos defendem o mesmo modelo de saúde, com parcerias público-privadas.

O ex-parlamentar também avaliou que o maior desafio a ser superado pela sua candidatura é o contato com a população, especialmente para além da capital, e a falta de representatividade do partido no Legislativo e nas prefeituras.

“Raquel é a candidata da Amupe, enquanto João parece ser o candidato da Alepe. Então precisamos ser a candidatura do povo”, afirmou Moraes.

“Se conseguirmos superar o desafio do conhecimento e fazer chegar a nossa voz, com nossa conversa, tranquilidade, humildade e desejo de mudar, não tenho dúvida de que elas vão votar na gente. Na hora de escolher o voto, elas vão escolher a gente”, torceu.