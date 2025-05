100 mil residências em Pernambuco utilizam gás natural

Pernambuco é o pioneiro no Nordeste em número de casas que aderiram à conexão com a rede de gás natural

Gás natural é usado em 100 mil lares de Pernambuco (Foto: Divulgação )

Segundo dados divulgados pela Companhia Pernambucana de Gás (Copergás), 100 mil casas estão conectadas à sua rede de distribuição de gás natural, o que torna Pernambuco o estado pioneiro no Nordeste a aderir a essa modalidade. A companhia é agora referência nacional no setor, e a primeira do Nordeste a atingir esse número.

Em 2024, a Copergás registrou crescimento de 15,7% no número de clientes e um aumento de 8,7% no volume médio anual de vendas, que alcançou 23,5 mil m³/dia. A ação é focada na malha na Região Metropolitana do Recife (RMR) e na interiorização do serviço, embora o setor industrial ainda concentre o maior volume de consumo.

1 / 3 2 / 3 3 / 3 < >

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Guilherme Cavalcanti, o gás natural impulsiona oe urbano de forma sustentável. Para ele, há um “compromisso do governo Raquel Lyra com a modernização, a inclusão e a eficiência energética em Pernambuco”.





Ainda de acordo com informações divulgadas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, outros órgãos do governo estadual estão agindo para aumentar o uso do gás em Pernambuco, como a Agência de Empreendedorismo de Pernambuco (AGE) que passou a trabalhar com linhas de crédito que incentivam seu uso, e a Secretaria de Habitação (SEDUH), que passou a incluir o gás natural em projetos do programa Morar Bem, localizados em áreas com cobertura da rede.

Entenda o gás natural

O gás natural tem diferenças com relação ao gás residencial, incluindo o menor impacto ambiental, pois emite menos gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono (CO2). Além disso, esse gás também tem menos custos logísticos, maior segurança operacional, dispensa a necessidade de recarga de botijões e é de fornecimento contínuo. Por isso, empreendimentos como o Minha Casa, Minha Vida, do Governo Federal, estão incorporando a modalidade na planta dos imóveis.