Calor extremo na Europa causa incêndios em várias regiões

O calor extremo e a estiagem na Europa provocam diversos pontos de incêndios em muitos países. No sul da França, o fogo consome uma floresta perto de Marselha. Devido à forte fumaça, muitos voos precisaram ser desviados para outras cidades, porque o aeroporto fica a 25 km do centro da cidade.

O incêndio começou numa zona florestal em Pennes-Mirabeau, na entrada de Marselha, e está se alastrando rapidamente por causa do vento forte. Os bombeiros afirmam que as condições no terreno são desfavoráveis e a velocidade de propagação do fogo é elevada, além disso, as chamas já atingiram 30 hectares. As autoridades pediram aos moradores para permanecerem em casa e fecharem portas e janelas.

Ainda no sul de França, outro incêndio já destruiu mais de dois mil hectares de floresta nos arredores de Narbonne. Vários moradores tiveram que ser retirados de casa, sendo que algumas chegaram a ser atingidas pelo fogo. Mais de mil bombeiros foram mobilizados, sendo que cinco sofreram ferimentos leves. O incêndio continua ativo e inúmeras pessoas também ficaram presas na zona que liga a França e a Espanha. Algumas passaram a noite nos carros e 150 pessoas estão alojadas no parque de exposições de Narbonne, outras em ginásios de comunidades vizinhas. O incêndio em Narbonne começou à tarde na segunda-feira numa propriedade vinícola e se espalharam velozmente por causa das intensas rajadas de vento. Os responsáveis locais reportaram três incêndios florestais no espaço de uma semana.

Na Espanha, na região da Catalunha, as fortes rajadas de vento da noite passada complicaram o combate ao fogo em Pauls, em Tarragona. O incêndio ainda está ativo e já consumiu perto de três mil hectares, o que obrigou ao confinamento de duas mil pessoas dos municípios circundantes, a quem é pedido que não saiam de casa.

A prioridade dos bombeiros é atuar com a máxima intensidade para evitar a propagação doe proteger as zonas habitadas mais próximas. Já foram mobilizados mais de 100 efetivos da Unidade Militar de Emergência.

Já na Grécia estão suspensas as visitas à Acrópole de Atenas por causa do calor extremo. O Ministério da Cultura grego decidiu que nas horas mais quentes do dia, entre as dez da manhã e às duas da tarde, o monumento será encerrado. Em algumas regiões os termômetros vão chegar aos 42 graus. As autoridades locais informaram que a onda de calor vai continuar.