Estado venceu categoria Políticas Públicas do Prêmio MapBiomas com a Plataforma Ecológico-Econômica; vice-governadora Priscila Krause participou da cerimônia em São Paulo

Governo de Pernambuco é premiado nacionalmente por inovação na gestão ambiental (Fotos: Tércio Amaral/Vice-governadoria)

O Governo de Pernambuco recebeu, nesta segunda-feira (7), o Prêmio MapBiomas na categoria Políticas Públicas, em reconhecimento pela criação da Plataforma Ecológico-Econômica (PEE), uma ferramenta digital voltada para a modernização da gestão ambiental do Estado. A cerimônia foi realizada no Insper, em São Paulo, com a presença da vice-governadora Priscila Krause, que representou a governadora Raquel Lyra e recebeu a premiação acompanhada do presidente da CPRH, José Anchieta.



A plataforma, lançada em dezembro de 2024 com investimento de R$ 1,8 milhão, centraliza dados geoespaciais e ambientais, auxiliando no monitoramento, licenciamento e fiscalização em todo o território pernambucano. O sistema foi desenvolvido pela empresa Geodatim e já ultrapassou 17 mil acessos.



“Parabenizo todos os servidores envolvidos neste importante trabalho de aliar tecnologia à proteção ambiental. O time do Governo de Pernambuco está de parabéns não apenas pelo prêmio, mas pelas entregas que fazem a diferença no presente e no futuro das cidadãs e cidadãos pernambucanos”, afirmou a governadora Raquel Lyra, em nota.

1 / 2 2 / 2 < >



A vice-governadora Priscila Krause destacou o impacto positivo da ferramenta: “Mais do que uma conquista técnica, essa plataforma fortalece nossa capacidade de proteger o meio ambiente e promover um desenvolvimento sustentável, com justiça social e inclusão produtiva. Já estamos colhendo frutos com a redução do desmatamento e políticas como o Plantar Juntos e o Noronha Verde”, disse.

O secretário de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Fernando de Noronha, Daniel Coelho, classificou a plataforma como um “divisor de águas” na política ambiental do Estado. “Ela reúne informações relevantes para orientar estratégias públicas e privadas que promovam o desenvolvimento sustentável”, afirmou.



Entre as funcionalidades da plataforma estão o Relatório Preliminar Ambiental (RPA), que orienta o processo de licenciamento, a visualização de séries históricas de dados, o mapeamento de áreas com desmatamento ilegal e análises espaciais que embasam decisões técnicas e políticas.



Criado em 2019, o Prêmio MapBiomas reconhece iniciativas que utilizam dados da plataforma colaborativa para conservar ecossistemas, manejar recursos naturais de forma sustentável e enfrentar as mudanças climáticas. Além da categoria Políticas Públicas, o prêmio contempla outras seis categorias: Geral, Jovem, Negócios, Escolas, Combate ao Desmatamento e Emergências Climáticas.