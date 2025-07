Voo da Azul tem pouso não autorizado em Fernando de Noronha

(Reprodução)

Na tarde deste domingo (06), o voo 4255, da companhia aérea Azul, não foi autorizado a pousar em Fernando de Noronha e teve que seguir para Natal, no Rio Grande do Norte. De acordo com informações de passageiros que estavam na aeronave, a tripulação informou que o voo foi impedido de pousar por conta de um outro voo, da Gol, que teve problemas de abastecimento.

A tripulação teria informado ainda que cerca de 120 pessoas ficaram "presas" na ilha já que esse avião não conseguiu pousar. Após a parada em Natal, o voo 4255 retornou ao Recife, onde aterrissou com atraso às 16h55.

O Diario entrou em contato com a Azul, que, em nota, informou: "Devido a restrições operacionais em função de limitações na infraestrutura do aeroporto de Fernando de Noronha, fato alheio à responsabilidade da Companhia, o voo AD4255 (Recife-Fernando de Noronha) precisou ser alternado para o aeroporto de Natal. Consequentemente, o voo AD4091 (Noronha-Recife) precisou ser cancelado", completa a nota.

A Gol, o aeroporto de Noronha e a Secretaria de Meio Ambiente foram procurados, mas até o momento da publicação desta matéria, não deram retorno.

Obras na pista

Na última sexta-feira (4), a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) restringiu operações aéreas no Aeroporto de Fernando de Noronha, em razão da paralisação de obras de recuperação das áreas pavimentadas da sua infraestrutura. No mês de junho, em um intervalo de uma semana, dois aviões atolarem no pátio do aeroporto.