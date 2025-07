Humberto Costa destaca mobilização da militância para o Processo de Eleição Direta do PT

(Foto: Eric Gomes)

Na manhã deste domingo (6), no Recife, o presidente nacional do PT, o senador Humberto Costa, deu seu voto no Processo de Eleição Direta do seu partido, acompanhado por lideranças como o deputado federal Carlos Veras, os deputados estaduais João Paulo e Rosa Amorim e ainda vereadora do Recife, Kari Santos.

“O PT nasceu com o compromisso de defender a democracia e a participação popular. Hoje é dia de eleição direta, um momento fundamental que mobiliza nossa militância e fortalece a organização do partido. Não é por acaso que o PT é o maior partido da América Latina. Essa mobilização é o primeiro passo na preparação do nosso time para a disputa eleitoral do ano que vem”, destacou o senador na ocasião.

(crédito: Foto: Eric Gomes)

Humberto Costa acompanhará a votação em Brasília. De acordo com dados do Sistema de Filiação do Partido dos Trabalhadores, são 2.959.823 filiados no Brasil inteiro todos estão aptos a votar no primeiro turno das eleições internas. Após a votação, o senador seguiu para Brasília, onde acompanhará, como presidente nacional da sigla, Nos locais onde houver necessidade de um segundo turno, o processo será realizado no dia 20 de julho.

A votação encerrou neste domingo (6), às 17h, e o resultado das votações pode ser divulgado apenas nesta segunda-feira (7), uma vez que a contagem foi iniciada apenas depois do fim das votações nesta tarde. Filiados residentes no exterior podem votar para a presidência nacional.