Anac restringe operações no Aeroporto de Fernando de Noronha após dois aviões atolarem em intervalo de uma semana

Aeroporto de Fernando de Noronha (Comunicação/Seinfra)

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) restringiu operações aéreas no Aeroporto de Fernando de Noronha, em razão da paralisação de obras de recuperação das áreas pavimentadas da sua infraestrutura. No mês de junho, em um intervalo de uma semana, dois aviões atolarem no pátio do aeroporto.

A decisão, comunicada nesta sexta-feira (4) ao operador aeroportuário, às empresas aéreas e ao Governo do Estado de Pernambuco, proíbe, entre outras medidas, aumento de frequência de voos e operações simultâneas no aeroporto.

Em 18 de março, a Anac suspendeu decisão cautelar anterior, de outubro de 2022, que proibia operações de aeronaves a jato em Noronha. Segundo a agência, no entanto, “a ocorrência de recentes eventos de segurança operacional no pátio do aeroporto, que resultaram na interdição de posições de estacionamento utilizadas por aeronaves da aviação geral e comercial, e a necessidade iminente de retomada das obras de infraestrutura, levaram à necessidade da aplicação da nova cautelar”.

“O objetivo das medidas adotadas é preservar a continuidade do transporte aéreo de passageiros e manter os níveis adequados de segurança operacional na ilha”, diz a nota divulgada pela Anac.

Entre as medidas implementadas, estão o congelamento da quantidade de voos autorizados; a limitação de operações simultâneas entre aeronaves comerciais e da aviação geral durante os horários da aviação regular; e a redução do parâmetro de resistência do pavimento divulgado nas publicações aeronáuticas, como forma de limitar o peso das aeronaves que operam no aeroporto.

“A Anac segue monitorando a situação e poderá adotar novas providências a qualquer momento, caso sejam identificadas condições que comprometam a segurança operacional no aeroporto”, informou a agência.

A portaria que torna publica as restrições das operações no Aeroporto de Fernando de Noronha deve ser publicada no Diário Oficial da União na próxima semana.

Em nota, a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura de Pernambuco (Semobi) classificou as medidas anunciadas pela Anac como "necessárias e fundamentais para viabilizar o andamento das obras de requalificação do terminal".

"Com um investimento de R$ 60 milhões, o Governo de Pernambuco avança na requalificação do Aeroporto Governador Carlos Wilson, reforçando o compromisso com a modernização da infraestrutura da mobilidade aérea regional. Na próxima semana, será iniciada uma nova fase das intervenções, coordenadas pela Semobi, com foco no pátio de taxiamento e estacionamento de aeronaves — uma área estratégica para garantir mais segurança, agilidade e eficiência nas operações aeroportuárias", diz o comunicado.

Segundo a Semobi, as medidas visam minimizar riscos operacionais durante o período de obras e permitir que os trabalhos avancem com a celeridade e a segurança necessárias. "A Semobi reforça que todas as ações estão sendo executadas em diálogo com os órgãos reguladores e operadores, buscando sempre a melhoria contínua da conectividade aérea no arquipélago e em todo o Estado", finaliza.

Dois incidentes em uma semana

O asfalto do Aeroporto de Fernando de Noronha cedeu no último domingo (29), causando o atolamento de um avião da Gol durante o taxiamento — momento que antecede a decolagem.

Com mais de 100 passageiros, o avião veio do Recife e partiria para São Paulo. Ninguém se feriu e todos precisaram desembarcar até a situação ser contornada.

Em nota, a Gol informou que "a aeronave foi prontamente reposicionada e, na sequência, o voo seguiu viagem normalmente". Segundo a companhia, todas as ações relacionadas ao voo seguiram os protocolos de segurança, prioridade da Gol.

1 / 2 2 / 2 < >

Já no domingo anterior (22), um avião da Azul Linhas Aéreas também atolou e acabou ficando preso em uma parte da pista que afundou. A aeronave, que fazia o voo AD4719 com destino ao Recife, teve a roda do trem de pouso traseiro afundada no asfalto durante o procedimento de "pushback".

O acidente aconteceu por volta das 11h, antes da decolagem, que estava prevista para às 11h10. Em vídeos que circularam nas redes sociais, foi possível ver os funcionários da empresa cavando na pista para retirar o asfalto de baixo da roda e desatolar o avião.

Não houve feridos no incidente. Os passageiros desembarcaram em segurança e foram reacomodados em outros voos.