Com meta de reduzir fila do SUS, mutirão nacional da saúde atende mais de 100 pessoas no Recife neste sábado (5)

Mais de 100 pacientes estão sendo atendidos neste sábado (5) no Hospital das Clínicas, no Recife, durante mutirão da saúde do Governo Federal. O mutirão conta com consultas, cirurgias eletivas, exames diagnósticos e procedimentos terapêuticos, em um esforço coordenado de todos os 45 Hospitais Universitários federais da Rede Ebserh.

A ação, coordenada pelo Ministério da Saúde, integra o Dia E do Programa Ebserh em Ação. O objetivo é reduzir o tempo de espera nas filas do SUS.

No Brasil, são esperados mais de 7 mil atendimentos, mil cirurgias eletivas, 5,6 mil exames e 1,2 mil consultas durante o mutirão.

O atendimento foca em serviços de oncologia, cardiologia, ortopedia, oftalmologia e saúde da mulher. A Ebserh já promoveu 166 mutirões em todo o país.

Representantes do Governo Federal

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos), e o senador Humberto Costa (PT), representando o Governo Federal, visitaram o Hospital das Clínicas, no Recife. Eles acompanharam os atendimentos de cirurgias gerais e urológicas.

Eles estavam acompanhados do reitor da UPE, Alfredo Gomes, e do coordenador de gestão da atenção hospitalar da Ebserh, Aristides de Oliveira Neto.

"Essa é uma ação estratégica. A ampliação das cirurgias eletivas na rede pública resolve demandas históricas da população e aproveita a capacidade instalada do SUS", disse o senador Humberto Costa.

"Tenho trabalhado muito ao lado do presidente Lula para trazer ações e investimentos que possam melhorar a qualidade de vida do povo de Pernambuco. A saúde pública para mim é uma das prioridades do nosso estado", completou Silvio Costa Filho.

Ainda integraram o mutirão a diretora-geral de Articulação Estratégica da Secretaria Estadual de Saúde, Noemy Gomes; o superintendente Estadual do Fundo Nacional de Saúde (FNS), Rosano Freire Carvalho; o vice-presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Pernambuco (Cosems-PE), Zelma Chaves Pessoa; e o ex-secretário de Saúde do Estado André Longo.