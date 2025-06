Avião da Azul Atola em Fernando de Noronha antes de decolar para o Recife (Foto: Arquivo pessoa)

Um avião da Azul Linhas Aéreas atolou acabou ficando preso em uma parte da pista que afundou decolar no aeroporto de Fernando de Noronha neste domingo (22). A aeronave, que fazia o voo AD4719 com destino ao Recife, teve a roda do trem de pouso traseiro afundada no asfalto durante o procedimento de "pushback".

O acidente aconteceu antes da decolagem por volta das 11h, prevista para às 11h10. Em vídeos que circulam pelas redes, é mostrado os funcionários da empresa cavando na pista para retirar o asfalto debaixo da roda e desatolar o avião.

De acordo com informações extraoficiais, não houve feridos no incidente. Os passageiros desembarcaram em segurança e foram reacomodados em outros voos.

A Azul Linhas Aéreas informou que a aeronave já foi retirada do local e passará por uma inspeção técnica.

A pista do aeroporto foi liberada após a saída da aeronave, e não houve cancelamentos de voos.

A Administração da ilha confirmou que o incidente não afetou a operação normal.

A Azul Linhas Aéreas informou ainda que realizará uma investigação para apurar as causas do incidente.

O que diz a Semobi

Em nota, a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura de Pernambuco (Semobi), informou que o incidente envolvendo a aeronave não comprometeu a operação do terminal, que segue normalmente.

Semobi, é o órgão responsável pela pista do aeroporto.

Ministério

Também em nota, o Ministério de Portos e Aeroportos e ANAC informam que solicitaram imediatamente do Governo de Pernambuco esclarecimentos com relação à manutenção da pista de pousos e decolagens bem como do pátio de aeronaves do Aeroporto de Fernando de Noronha (PE) em virtude do ocorrido.

"As obras de requalificação do terminal aéreo estão sob gestão do Governo do Estado de Pernambuco, responsável pela execução dos serviços de melhorias", diz a nota.

O que diz a Dix Aeroportos

De acordo com a concessionária do aeroporto da ilha, os planos de emergência e cuidado de todos os processos para garantir a segurança operacional no aeroporto foram acionados de forma imediata, o que possibilitou a continuação das operações regulares, sem mais nenhuma intercorrência.

A Dix indicou ainda que o voo AD4719, da companhia aérea Azul, decolou por volta das 14:10 com destino ao Recife.

A empresa ainda revelou que o pátio de manobras faz parte do sistema de pista do aeroporto que está passando por processo de requalificação realizada pelo governo do estado de Pernambuco.