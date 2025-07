A prisão foi efetuada no bairro do Coque e registrada pela 1ª Delegacia Seccional de Santo Amaro

Homem é preso por efetuar pelo menos nove roubos a ônibus no Centro do Recife (Foto: divulgação/PCPE)

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) prendeu, na última quarta-feira (2), um homem de 28 anos suspeito de realizar, pelo menos, nove assaltos a ônibus no Centro do Recife. A prisão foi efetuada no bairro do Coque e registrada pela 1ª Delegacia Seccional de Santo Amaro. Contra o suspeito havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça em fevereiro deste ano.

Durante coletiva de imprensa, realizada nesta quinta-feira (3), a delegada Ana Luiza de Mendonça, responsável pela investigação, detalhou que o suspeito abordava os veículos ainda em movimento e agia com extrema violência. Durante os crimes, ele subtraía pertences dos passageiros e a renda dos motoristas.

“O modo de agir era agressivo e causava pânico entre as vítimas. Já conseguimos identificar nove ocorrências envolvendo esse indivíduo, mas há indícios de sua participação em outros crimes, como roubos a transeuntes e até uma tentativa de latrocínio”, afirmou a delegada.

Segundo a Polícia, o preso já possui antecedentes criminais e atuava em parceria com outros indivíduos. Um de seus comparsas foi preso recentemente, o que colaborou com o avanço das investigações e a localização do suspeito.

As investigações continuam em andamento, com o objetivo de identificar novas vítimas e outros possíveis envolvidos no esquema.