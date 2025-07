Aposentado é morto com 15 tiros em São Lourenço da Mata

O crime foi realizado na frente do enteado da vítima, uma criança de 9 anos. Ele não foi atingido.

Fachada do IML (Rafael Vieira)

Um aposentado, de 44 anos, foi assassinado com 15 tiros, na Rua São Domingos, no bairro de Nova Tiúma, em São Lourenço da Mata. O caso foi registrado pela Polícia Civil de Pernambuco nesta quinta-feira (3), por meio do DHPP - Força Tarefa de homicídios da Região Metropolitana Norte.

De acordo com informações de populares, Carlos Antônio de Lima, foi surpreendido por dois criminosos em uma motocicleta que efetuaram os disparos de arma de fogo. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Ao lado do corpo havia uma muleta, indicando que Carlos tinha dificuldade de locomoção devido uma lesão na coluna e joelho.

O crime aconteceu na frente do enteado da vítima, uma criança de 9 anos, enquanto voltavam da escola. O garoto não foi atingido pelos tiros.

O corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife. A PCPE informa que as investigações seguem em andamento para identificar a autoria e motivação do crime.