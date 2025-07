Empresário é encontrado morto dentro de apartamento no Agreste

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru (Foto: Arquivo DP)

O empresário Adelson Victor de Almeida, de 58 anos, foi encontrado morto na madrugada desta quinta-feira (3), dentro do apartamento onde morava, na Rua São Paulo, bairro do Magano, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco.

Ele estava desaparecido desde a noite da última terça-feira (1º), após encerrar o expediente no supermercado de sua propriedade.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o corpo foi localizado sobre a cama, sem sinais aparentes de violência. O caso foi registrado na 18ª Delegacia de Garanhuns.

Segundo os familiares, Adelson não retornou para casa na noite de terça-feira (1º).

Na manhã seguinte, o supermercado funcionou normalmente, aberto pelos funcionários, mas o empresário não apareceu nem respondeu às tentativas de contato feitas pelos filhos ao longo do dia. Ao se deslocarem até a residência do pai durante a madrugada, encontram seu corpo.

O Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru foi acionado e fez a remoção do corpo para exames.

As investigações continuam sob responsabilidade da Delegacia de Garanhuns.