Homem morre após trocar tiros com policiais na Mata Sul

Corpo do suspeito foi levado para o Instituto Médico Legal da Mata Sul, em Palmares (Foto: SDS-PE)

Um homem identificado como João Vitor Pereira de Sena, de 19 anos, morreu após trocar tiros com um efetivo do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (BEPI), da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), durante uma operação policial no bairro de Firmeza, na cidade de Escada, na Mata Sul de Pernambuco. O caso aconteceu na madrugada desta quarta (2).

De acordo com a PM, o bairro de Firmeza, em Escada, é uma área conhecida pelo intenso tráfico de drogas, dominada por uma facção criminosa denominada "CLS". Com a aproximação dos PMs, o suspeito atirou contra os policiais, que revidaram. Ele foi atingido por tiros e chegou a ser socorrido, mas não resisitu.

O homem foi atingido e socorrido com vida ao hospital local, mas não resistiu aos ferimentos e morreu”, divulgou a corporação, por meio de nota.

Segundo a PM, com João Vitor, foi apreendida uma espingarda calibre 12, além de uma munição disparada do mesmo calibre. O material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Vitória de Santo Antão, que ficará responsável pelas investigações.

O corpo do suspeito foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Palmares.