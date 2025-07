Pane elétrica prejudica operação do Metrô do Recife

O Ramal Camaragibe do Metrô do Recife apresentou um problema elétrico no fim da manhã desta quarta-feira (2), informou a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU)

Metrô e trilhos (Nivaldo Fran)

A previsão para a normalização do serviço é até o início da noite desta quarta, também segundo a CBTU.

Devido ao problema, os trens que partem da Estação Recife agora seguem para o Ramal Jaboatão, na Região Metropolitana.



Assim, para os passageiros que quiserem se deslocar para o Ramal de Camaragibe, é necessário parar na estação Coqueiral e fazer a baldeação para um trem pendular.

Essa composição faz o percurso somente no Ramal, da estação Coqueiral até Camaragibe.



Concessão

O sistema é marcado por muitos problemas. Quebras e suspensão de operações são frequentes, o que prejudica os passageiros.



Em maio deste ano, a transferência da gestão, operação e manutenção da rede de metrô para a iniciativa privada foi autorizada pelo Governo Federal.



Atualmente, a responsabilidade do serviço é da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), empresa pública brasileira vinculada ao Ministério das Cidades.

De acordo com a resolução, antes do processo de concessão, o governo de Pernambuco irá receber a propriedade dos bens imóveis e ativos da União que são necessários para o funcionamento do metrô.