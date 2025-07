Homem toca fogo em casa por suspeita de traição e é preso em Jaboatão

Imóvel fica na Rua Cinco, no bairro de Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife (Foto: Reprodução/TV Guararapes)

Um homem foi preso em flagrante por atear fogo em uma residência no bairro de Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guararapes. O caso aconteceu na manhã desta terça (1°). O motivo da ação foi uma suspeita de traição, pois o homem acreditava que estava sendo traído pela companheira, e que o dono da casa incendiada, um taxista de identidade não revelada, estaria acobertando a infidelidade da mulher.

Após praticar o incêndio criminoso, o homem foi agredido por populares. A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) foi acionada e evitou que ele fosse linchado. Em nota, a PM informou que ele foi levado para a UPA de Barra de Jangada e depois foi conduzido à Delegacia da Mulher.

Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível perceber o imóvel sendo consumido pelas chamas. Não havia ninguém em casa e os danos foram apenas materiais. O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) informou que não foi acionado para o caso.

A equipe de reportagem do Diario procurou a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) para saber mais detalhes do registro do caso, mas até o momento, não obteve resposta.

Motivação banal

Em entrevista à TV Guararapes, a então companheira do suspeito da prática do incêndio explicou a motivação do homem. Ela teve a identidade preservada.

Segundo a mulher, o companheiro dela agiu com raiva pois acreditava que o taxista dono da casa incendiada estaria acobertando uma traição dela com um outro rapaz. A desconfiança aconteceu pois o taxista teria impedido uma confusão entre o suspeito e este outro rapaz, que é ex-namorado da mulher do suspeito, na noite da última segunda (30).

“Tínhamos saído na segunda-feira (30). O taxista foi quem nos levou, ele é praticamente da família. Nós estávamos bebendo, e perto de voltar pra casa, meu companheiro chegou. O taxista levou primeiro um ex-namorado meu. E quando ele (o suspeito) soube, ficou muito irritado, ele tinha bebido muito e ficou agressivo. Ele não gostou e achou que foi traição. Não foi traição, foi um ciúme sem motivos. A revolta dele foi com o taxista, por ter levado o rapaz. Ele queria alcançar o rapaz e acabou fazendo tudo isso com o taxista”, explicou.

O homem então foi na manhã de ontem (1°) procurar o taxista para tirar satisfação. Ao não encontrá-lo em casa, ele decidiu incendiar o imóvel. A mulher testemunhou o momento em que o suspeito invadiu a casa, ameaçando atear fogo no local. Ela disse que precisou se esconder por medo das reações dele.

“Eu me escondi dentro de casa, eu estava com medo porque ele tinha bebido muito. Eu pedi muito para ele não fazer isso (atear fogo). Eu pensei que ele estava falando só por falar, mas depois que vimos o fogo acreditamos que ele tinha feito”, relembrou.

Após causar o incêndio, o homem tentou ainda invadir a residência onde a mulher estava. “Ele queria que eu saísse, e as meninas não deixaram. Foi aí que ele tentou abrir o portão e não conseguiu”, disse.

Com medo, a mulher confessou que ficou muito assustada com toda a exposição e a situação, e que não pretende reatar o relacionamento com o suspeito. “Não pretendo voltar, me causou medo e pânico. Eu não esperava por isso", relatou emocionada.