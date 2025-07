Dois homens em uma moto são executados na Zona Norte do Recife

A Polícia Civil informou que "as diligências seguem até o esclarecimento do ocorrido". (Foto: Arquivo/PCPE)

Dois homens identificados como Edelson dos Santos Oliveira, de 34 anos, e Márcio dos Santos, de 47 anos, foram assassinados a tiros nesta terça-feira (1º), em via pública, no bairro de Brejo da Guabiraba, Zona Norte do Recife.

De acordo com informações extraoficiais, Edelson, que trabalhava de mototaxista e era conhecido como “Balakinha”, estava pilotando a motocicleta, enquanto Márcio estava na garupa do veículo, quando foram surpreendidos por diversos disparos de arma de fogo de grosso calibre. O veículo apresentava sinais de adulteração.

Ambos não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

A Polícia Civil de Pernambuco registrou, por meio da Equipe de Força Tarefa de Homicídios na Capital, a ocorrência como duplo homicídio consumado.

A corporação também informou que “as diligências seguem até o esclarecimento do ocorrido".