Perna humana com corda no tornozelo é encontrada na Praia da Boa Viagem, em Niterói (RJ)

Polícia investiga origem do membro, que foi encontrado com corda amarrada ao tornozelo e causou espanto entre frequentadores da praia

Perna humana encontrada na Praia da Boa Viagem, em Niterói (RJ) (Reprodução/Redes Sociais)

Uma perna humana foi encontrada na tarde desta terça-feira (1º) nas águas da Praia da Boa Viagem, localizada na Zona Sul de Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O episódio chocou quem estava no local e foi registrado em vídeo por um frequentador, que posteriormente compartilhou as imagens nas redes sociais.

A perna, que tinha uma corda amarrada ao tornozelo, foi vista boiando próximo à faixa de areia por volta das 16h. O corretor de planos de saúde Sérgio Gabriel Albuquerque pescava sobre uma pedra na orla quando notou um objeto incomum sendo carregado pela maré. Ao se aproximar, percebeu que se tratava de um membro humano e decidiu filmar a cena.

No vídeo, é possível ver o momento em que a perna surge entre as ondas, a poucos metros da margem. Visivelmente surpreso, Sérgio comenta o que vê: “Estou aqui na praia e olha o que apareceu aqui: uma perna, gente. Que loucura".

A Polícia Militar foi acionada para a ocorrência de encontro de cadáver e isolou a área até a chegada da perícia. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG). Até o momento, não há informações sobre a identidade da vítima ou sobre como o membro foi parar no mar.