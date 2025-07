Medida beneficia usuários que se deslocam para a Ilha do Recife Antigo em dias úteis

Linha 2441 passa a atender a Prefeitura do Recife nos horários de pico (Foto: Paulo Maciel/CTM)

Usuários do transporte público que utilizam a linha 2441 – TI CDU (Conde da Boa Vista) passarão a contar com um novo itinerário durante os horários de pico nos dias úteis. A linha passará a atender diretamente a Prefeitura do Recife nos períodos das 5h45 às 8h53 e das 15h às 17h02.

A mudança foi definida a partir de estudos realizados por técnicos do Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM), como forma melhorar a mobilidade de quem precisa acessar o bairro do Recife durante os horários de maior demanda, oferecendo uma alternativa mais prática e direta.

Para dúvidas, os usuários podem entrar em contato com a Central de Atendimento do CTM pelo telefone 0800 081 0158 ou pelo WhatsApp (81) 99488-3999, ambos com funcionamento das 8h às 18h.

Caso a solicitação não seja resolvida, é possível recorrer à Ouvidoria, com o número de protocolo em mãos, pelo e-mail [email protected] ou pelos telefones 3182.5511/5633/5630/5519, de segunda a sexta, das 9h às 12h e das 13h às 16h.