Iniciativa da Prefeitura do Recife promove intercâmbio cultural e educacional; cronograma prevê embarques também para os EUA e Inglaterra

Estudantes da rede municipal embarcam para o Canadá com o Programa Recife no Mundo (Foto: Edson Holanda/PCR)

Trinta e cinco alunos da rede municipal de ensino decolaram. nesta segunda-feira (30), para o Canadá, na segunda edição do Programa Recife no Mundo. A ação da Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Educação, integra uma política educacional visando ampliar horizontes e proporcionar vivências culturais transformadoras aos jovens da capital pernambucana.

Durante a permanência no exterior, os estudantes participarão de atividades acadêmicas, oficinas culturais e imersão linguística. A proposta é fortalecer o aprendizado do inglês, promover o desenvolvimento pessoal e estimular a construção de novos projetos de vida a partir da troca de experiências em contextos multiculturais.

Ao todo, 100 estudantes e 10 professores foram selecionados para integrar o programa neste ano. Canadá, Estados Unidos e Inglaterra são os destinos contemplados pela iniciativa. No dia 4 de julho, duas turmas devem embarcar para os Estados Unidos, incluindo os educadores participantes. Já no dia 12, será a vez do grupo que seguirá para a Inglaterra.