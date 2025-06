Encanta Moça/Pina ganhará um parque linear em 2026

As obras estão com previsão para serem concluídas em 2026 (Foto: Diego Nigro/PCR)

As obras do parque linear na Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) Encanta Moça/Pina seguem avançando na Zona Sul do Recife. De acordo com a Prefeitura do Recife, cerca de 12 mil moradores de seis comunidades serão beneficiados.

O local, que antes era ocupado por palafitas e habitações precárias, contará com pista de cooper de 840 metros, ciclovia de 668 metros, parques infantis, áreas para piquenique e contemplação, academia ao ar livre, quiosques, píeres, espaço de leitura e estacionamento.

De acordo com a Prefeitura do Recife, a maior parte das famílias que viviam sobre as palafitas foram transferidas, desde dezembro de 2023, para os conjuntos habitacionais Encanta Moça 1 e 2, localizados nas proximidades do local.

"Foram retiradas 417 palafitas e as famílias que antes viviam aqui, estão morando no habitacional do Encanta Moça. Agora, esse espaço vai virar uma área pública de qualidade para ser usada por todas as pessoas dessa área e da cidade em geral. Estamos falando de uma urbanização de 900 metros que está sendo feita só nessa primeira etapa, com quase R$ 20 milhões em investimentos", destacou o prefeito João Campos, em visita às obras na última quinta-feira (26).

A reportagem do Diario de Pernambuco procurou a Prefeitura do Recife para saber quantas pessoas não aceitaram a transferência para os conjuntos habitacionais Encanta Moça 1 e 2 e para onde ela foram realocadas, mas não obtivemos resposta até o fechamento da matéria.

1 / 3 2 / 3 3 / 3 < >

Desenvolvimento do Projeto

Segundo a Prefeitura do Recife, o projeto foi desenvolvido em diálogo com os moradores da Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) Encanta Moça/Pina, que compreende as comunidades de Areinha, Encanta Moça, Bode I e II, Beira Rio/Pina e Jardim Beira Rio.

A intervenção, que tem previsão para ser concluída em 2026, contempla serviços de terraplenagem, drenagem, pavimentação, sinalização, iluminação pública, paisagismo e acessibilidade. Nesta primeira fase, os serviços se concentram no trecho que vai da Comunidade Jardim Beira Rio até a Vila Icapuí.

Outros investimentos no bairro do Pina

De acordo com a Prefeitura do Recife, estão sendo investidos R$ 223,2 milhões na região do Pina. Já foram entregues os habitacionais Encanta Moça 1 e 2, o Compaz Leda Alves e uma passarela transformada em biblioteca.

Atualmente, a Prefeitura do Recife segue executando as obras do Parque Eduardo Campos e de uma nova creche, que segundo a gestão municipal, beneficiará mais de 170 mil pessoas.