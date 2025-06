Família e amigos celebram missa de sétimo dia de advogada vítima de naufrágio em Suape (Divulgação)

Em meio à dor da perda, familiares, amigos e o noivo da advogada Maria Eduarda Carvalho de Medeiros, de 38 anos, reuniram-se na noite desta sexta-feira (27), na Igreja Madre de Deus, no Bairro do Recife, para a Missa de Sétimo Dia em homenagem à vítima do naufrágio ocorrido no último sábado (21), na praia de Suape, no Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana do Recife.

A cerimônia religiosa, iniciada por volta das 19h, foi marcada por orações, cânticos e emocionantes testemunhos. Estiveram presentes a mãe, os irmãos, os tios e os amigos próximos, além do médico urologista Seráfico Júnior, de 55 anos, que também estava na embarcação no momento do acidente.

Visivelmente abalada, a mãe de Maria Eduarda fez um agradecimento comovente pela vida da filha, destacando sua alegria, companheirismo e generosidade. “Não é uma despedida, é um até logo”, afirmou, com a voz embargada, ao se referir à fé no reencontro em outra vida.

Seráfico Júnior também prestou homenagem à noiva. Em discurso lido por uma porta-voz, lembrou os planos do casal para o futuro, incluindo o casamento marcado para janeiro de 2026, e mencionou o carinho que os filhos dele, de um relacionamento anterior, tinham por Maria Eduarda.

O irmão da advogada encerrou os depoimentos agradecendo o apoio recebido e reafirmando o amor da família por Maria Eduarda. Em tom solidário, também estendeu palavras de conforto a Seráfico.